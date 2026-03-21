Ashley Cole, il retroscena su De Rossi e Florenzi: "Quando eravamo nello spogliatoio..."

CESENA - Una carriera ricca di successi (con il Chelsea ha vinto Champions ed Europa League ) e un'esperienza, tutt'altro che indimenticabile, in Serie A con la maglia della Roma (11 presenze nella stagione 2014/15 , la seconda con Rudi Garcia in panchina, ndr). Ashley Cole , uno dei terzini più forti della storia del calcio, torna in Italia dopo 11 anni e lo fa nelle vesti di allenatore : l'inglese, classe 1980, è infatti il nuovo tecnico del Cesena che vuole centrare i playoff di Serie B e oggi (sabato 21 marzo) sfida all'' Orogel Stadium-Dino Manuzzi ' il Catanzaro di un altro ex giallorosso, Alberto Aquilani . Nel corso di una lunga intervista a 'Dazn', Cole si è raccontato a 360 gradi, tornando soprattutto sulla fugace esperienza romanista , conclusasi con una sofferta qualificazione in Champions League (decisiva la vittoria nel derby con la Lazio , firmata dal guizzo di testa di Yanga-Mbiwa ).

Ashley Cole e il retroscena su De Rossi e Florenzi: "Nello spogliatoio..."

"Se ho mantenuto i contatti con qualche mio ex compagno ai tempi della Roma? Sì, certo. Con Nainggolan, Holebas, e anche un po' con Florenzi e con De Rossi", racconta l'inglese che poi svela un curioso retroscena con protagonisti Alessandro e DDR: "Ricordo che nello spogliatoio mi sedevo accanto a Daniele e Florenzi, erano molto bravi. Io gli insegnavo l'inglese e loro l'italiano, con risultati alterni", rivela Cole tra le risate.