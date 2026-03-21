Ashley Cole, il retroscena su De Rossi e Florenzi: "Quando eravamo nello spogliatoio..."
CESENA - Una carriera ricca di successi (con il Chelsea ha vinto Champions ed Europa League) e un'esperienza, tutt'altro che indimenticabile, in Serie A con la maglia della Roma (11 presenze nella stagione 2014/15, la seconda con Rudi Garcia in panchina, ndr). Ashley Cole, uno dei terzini più forti della storia del calcio, torna in Italia dopo 11 anni e lo fa nelle vesti di allenatore: l'inglese, classe 1980, è infatti il nuovo tecnico del Cesena che vuole centrare i playoff di Serie B e oggi (sabato 21 marzo) sfida all''Orogel Stadium-Dino Manuzzi' il Catanzaro di un altro ex giallorosso, Alberto Aquilani. Nel corso di una lunga intervista a 'Dazn', Cole si è raccontato a 360 gradi, tornando soprattutto sulla fugace esperienza romanista, conclusasi con una sofferta qualificazione in Champions League (decisiva la vittoria nel derby con la Lazio, firmata dal guizzo di testa di Yanga-Mbiwa).
Ashley Cole e il retroscena su De Rossi e Florenzi: "Nello spogliatoio..."
"Se ho mantenuto i contatti con qualche mio ex compagno ai tempi della Roma? Sì, certo. Con Nainggolan, Holebas, e anche un po' con Florenzi e con De Rossi", racconta l'inglese che poi svela un curioso retroscena con protagonisti Alessandro e DDR: "Ricordo che nello spogliatoio mi sedevo accanto a Daniele e Florenzi, erano molto bravi. Io gli insegnavo l'inglese e loro l'italiano, con risultati alterni", rivela Cole tra le risate.
Cole elogia De Rossi: "Alla Roma ha fatto bene, ma nel calcio non basta"
Ashley spende poi parole al miele per Daniele De Rossi: "Se mi aspettavo che potesse diventare allenatore? Sì, anche se è dura. Ora allena il Genoa, è un mestiere difficile quello che facciamo. A livello umano riesce a tirare fuori il meglio dai giocatori", sottolinea l'ex - tra le altre - di Chelsea e Arsenal. "Quando allenava la Roma secondo me ha fatto molto bene, mi piaceva guardare come giocava la sua squadra ma questo nel calcio purtroppo non sempre basta".
CESENA - Una carriera ricca di successi (con il Chelsea ha vinto Champions ed Europa League) e un'esperienza, tutt'altro che indimenticabile, in Serie A con la maglia della Roma (11 presenze nella stagione 2014/15, la seconda con Rudi Garcia in panchina, ndr). Ashley Cole, uno dei terzini più forti della storia del calcio, torna in Italia dopo 11 anni e lo fa nelle vesti di allenatore: l'inglese, classe 1980, è infatti il nuovo tecnico del Cesena che vuole centrare i playoff di Serie B e oggi (sabato 21 marzo) sfida all''Orogel Stadium-Dino Manuzzi' il Catanzaro di un altro ex giallorosso, Alberto Aquilani. Nel corso di una lunga intervista a 'Dazn', Cole si è raccontato a 360 gradi, tornando soprattutto sulla fugace esperienza romanista, conclusasi con una sofferta qualificazione in Champions League (decisiva la vittoria nel derby con la Lazio, firmata dal guizzo di testa di Yanga-Mbiwa).
Ashley Cole e il retroscena su De Rossi e Florenzi: "Nello spogliatoio..."
"Se ho mantenuto i contatti con qualche mio ex compagno ai tempi della Roma? Sì, certo. Con Nainggolan, Holebas, e anche un po' con Florenzi e con De Rossi", racconta l'inglese che poi svela un curioso retroscena con protagonisti Alessandro e DDR: "Ricordo che nello spogliatoio mi sedevo accanto a Daniele e Florenzi, erano molto bravi. Io gli insegnavo l'inglese e loro l'italiano, con risultati alterni", rivela Cole tra le risate.