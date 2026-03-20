Caos Cesena: salta il vice allenatore di Ashley Cole. Perché non si è liberato dal Chelsea

La prima avventura da allenatore di Ashley Cole non è iniziata come sperato. L'ex terzino sinistro inglese, divenuto il tecnico del Cesena settimana scorsa in seguito all'esonero di Mignani , nella prima partita alla guida dei romagnoli ha incassato una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Mantova. A complicare le cose, anche il fatto che debba rinunciare al vice-allenatore inizialmente da lui designato.

Niente Cesena per Mesure: non si è liberato dal Chelsea

Jack Mesure non sarà il vice allenatore del Cesena. Previsto già in Italia per raggiungere la squadra nel ritiro pre-partita a Mantova, Mesure alla fine non riuscirà a ricoprire il ruolo di vice allenatore indicato per lui da Cole. Come riportato dal Corriere di Romagna, infatti, il britannico non è riuscito a liberarsi dall'attuale contratto in vigore con il Chelsea, dove ricopre il ruolo di supervisore dei calciatori in prestito. La società romagnola è così costretta ad attendere il nuovo collaboratore di Ashley Cole.

Il momento del Cesena

Attualmente il Cesena si trova all'ottavo posto in classifica, l'ultimo che garantisce l'accesso ai playoff. Nonostante ciò, lo stato di forma è altamente negativo: nelle ultime otto gare i romagoli hanno conquistato appena tre punti. Nove le sconfitte nelle ultime quattordici partite. Il 3-0 subito a Mantova non ha fatto altro che dare continuità a questo periodo negativo. Nella prossima partita, invece, i romangoli all'Orogel Stadum ospiteranno una delle squadre più in forma della Serie B, il Catanzaro di Aquilani.