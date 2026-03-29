Roma in ansia per Wesley: salta l’Inter, ma c’è il rischio di uno stop più lungo

ROMA - I brasiliani hanno messo le mani avanti: «C’è lesione». Ma a Roma, pur fidandosi dello staff di Carlo Ancelotti, vogliono vederci chiaro . Non fosse altro perché Wesley, in questo momento, è insieme a Malen il gioiello più prezioso nella boutique di Gasperini, che potrete immaginare come abbia preso la notizia del ko del suo laterale preferito , l’uomo che gli garantisce spinta, sostanza, cura dei dettagli in fase difensiva e pericolosità offensiva.

Wesley ko con il Brasile: infortunio muscolare

L’ex Flamengo si è fatto male durante l’amichevole tra i verdeoro e la Francia negli Stati Uniti. Una partita giocata a Boston nel bel mezzo della stagione, di fatto dall’altra parte del mondo per la quasi totalità degli atleti tutti impegnati in Europa, con volo transoceanico e fuso orario annessi, utile perlopiù a stressare ulteriormente i muscoli nel momento clou della stagione. Il delitto perfetto si è consumato e ha colpito la Roma, che ha visto uscire Wesley dal campo al minuto 71, sostituito tra l’altro dall’ex Ibañez. In campo ovviamente non c’era Koné, l’altro che certamente avrebbe preso parte all’esibizione se non si fosse già fermato per una lesione. Così Manu è rimasto a Trigoria e Wesley lo raggiungerà oggi.