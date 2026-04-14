Roma, allarme Pisilli verso l'Atalanta: distorsione alla caviglia
Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma, che al termine della gara contro il Pisa ha evitato di mettere ulteriore benzina sul fuoco dopo le parole di Claudio Ranieri, rischia di perdere una pedina preziosa nel suo scacchiere tattico in vista dello scontro diretto contro l'Atalanta, in programma sabato 18 aprile alle ore 20:45.
Pisilli si ferma in allenamento: le condizioni
Niccolò Pisilli si è infatti procurato una distorsione alla caviglia sinistra nel corso dell'allenamento disputato a Trigoria lunedì 13 aprile. Il centrocampista, classe 2004 sarà valutato dallo staff tecnico e sanitario giorno per giorno. La speranza di Gasperini è di recuperarlo per la sfida contro i nerazzurri. Un match ritenuto fondamentale nella corsa alla Champions League.
Mancini prova ad anticipare il recuperoIl tecnico spera di avere buone notizie anche da Gianluca Mancini. Il difensore della Roma e della Nazionale, che si era fermato nel corso della sfida contro l'Inter, sta provando a forzare ed anticipare i tempi di recupero. Mancini è fermo per una lesione all'adduttore. I tempi di recupero erano stati stimati in circa tre settimane, ma il difensore sta tentando di recuperare per anticipare il rientro in campo.