Roma, allarme Pisilli verso l'Atalanta: distorsione alla caviglia

Pisilli si ferma in allenamento: le condizioni

Niccolò Pisilli si è infatti procurato una distorsione alla caviglia sinistra nel corso dell'allenamento disputato a Trigoria lunedì 13 aprile. Il centrocampista, classe 2004 sarà valutato dallo staff tecnico e sanitario giorno per giorno. La speranza di Gasperini è di recuperarlo per la sfida contro i nerazzurri. Un match ritenuto fondamentale nella corsa alla Champions League.

Mancini prova ad anticipare il recupero