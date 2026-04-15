Roma, ufficiale il rinnovo del giovane Bah: ha firmato fino al 2028

Se il presente vede sul campo la Roma in piena lotta per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League , la dirigenza giallorossa sta pensando già al futuro, blindando alcuni prospetti del proprio settore giovanile. Questo è il caso di Muhammed S Bah , gambiano classe 2007.

Bah, ufficiale il rinnovo con la Roma

Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato il prolungamento del contratto di Bah. "L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Muhammed S Bah fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2007, nato a Banjul in Gambia, il centrocampista della Primavera è entrato nel settore giovanile della Roma nel 2022. Alla sua prima stagione in giallorosso, si è laureato campione d'Italia nella categoria Under 17, entrando l'anno successivo sotto età nella rosa della squadra Primavera vincitrice della Supercoppa di categoria. Il suo percorso in giallorosso continua!".

I numeri di Bah in stagione

Bah è un punto fermo della formazione Primavera della Roma. Nell'attuale campionato di Primavera 1 il centrocampita gambiano è sceso in campo in trenta occasioni, segnando due gol e servendo cinque assist. Uno stile di gioco aggressivo, che ha portato anche a nove ammonizioni. In stagione, inoltre tre volte Gasperini lo ha convocato, portandolo in panchina nelle partite del girone di andata contro il Como e la Juventus, oltre che in quella di ritorno con il Sassuolo.