Roma, ufficiale il rinnovo del giovane Bah: ha firmato fino al 2028
Se il presente vede sul campo la Roma in piena lotta per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza giallorossa sta pensando già al futuro, blindando alcuni prospetti del proprio settore giovanile. Questo è il caso di Muhammed S Bah, gambiano classe 2007.
Bah, ufficiale il rinnovo con la Roma
Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato il prolungamento del contratto di Bah. "L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Muhammed S Bah fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2007, nato a Banjul in Gambia, il centrocampista della Primavera è entrato nel settore giovanile della Roma nel 2022. Alla sua prima stagione in giallorosso, si è laureato campione d'Italia nella categoria Under 17, entrando l'anno successivo sotto età nella rosa della squadra Primavera vincitrice della Supercoppa di categoria. Il suo percorso in giallorosso continua!".
I numeri di Bah in stagione
Bah è un punto fermo della formazione Primavera della Roma. Nell'attuale campionato di Primavera 1 il centrocampita gambiano è sceso in campo in trenta occasioni, segnando due gol e servendo cinque assist. Uno stile di gioco aggressivo, che ha portato anche a nove ammonizioni. In stagione, inoltre tre volte Gasperini lo ha convocato, portandolo in panchina nelle partite del girone di andata contro il Como e la Juventus, oltre che in quella di ritorno con il Sassuolo.