Wesley non convocato per Roma-Atalanta, ci sono Pisilli e Mancini

Dopo il caso evidenziato da Gasperini nella conferenza stampa, l'allenatore ha lasciato fuori dai convocati Wesley per la partita contro l'Atalanta. In sala stampa, alla vigilia della sfida casalinga contro la squadra di Palladino, l'allenatore dei giallorossi era intervenuto sulla questione che sta riguardando il brasiliano in questo periodo: "Wesley pensa di poter giocare, fa tutto, ma la parte medica dice che ci sono dei rischi, non so se giustamente. Lui vuole giocare domani e magari dall'altra parte si frena, vedremo domani, ma se il medico dice di no io non posso fare nulla". E infatti così è stato: Wesley salta la partita contro l'Atalanta, in attesa degli sviluppi dei prossimi giorni.