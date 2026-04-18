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Wesley non convocato per Roma-Atalanta, ci sono Pisilli e Mancini© BARTOLETTI

Wesley non convocato per Roma-Atalanta, ci sono Pisilli e Mancini

Il brasiliano fuori dalla lista dei giocatori a disposizione di Gasperini per la partita contro la squadra di Palladino
2 min
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Dopo il caso evidenziato da Gasperini nella conferenza stampa, l'allenatore ha lasciato fuori dai convocati Wesley per la partita contro l'Atalanta. In sala stampa, alla vigilia della sfida casalinga contro la squadra di Palladino, l'allenatore dei giallorossi era intervenuto sulla questione che sta riguardando il brasiliano in questo periodo: "Wesley pensa di poter giocare, fa tutto, ma la parte medica dice che ci sono dei rischi, non so se giustamente. Lui vuole giocare domani e magari dall'altra parte si frena, vedremo domani, ma se il medico dice di no io non posso fare nulla". E infatti così è stato: Wesley salta la partita contro l'Atalanta, in attesa degli sviluppi dei prossimi giorni.

Gasperini convoca Mancini e Pisilli, out Wesley

Oltre al caso Wesley, alla vigilia della sfida era in dubbio anche Pisilli. Il centrocampista è reduce da una distorsione alla caviglia, ma, data la convocazione, sembra aver avuto buone risposte dal test fatto in mattinata. Nella lista dei giocatori a disposizione di Gasperini ritorna anche Gianluca Mancini, che aveva saltato la scorsa sfida di campionato il Pisa per un problema fisico.

  • Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;
  • Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi;
  • Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli;
  • Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

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