Il rigore al Psg scatena la rabbia dei tifosi della Roma per Budapest: "Il più grande furto in Europa"

La sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco fa discutere anche i tifosi della Roma sui social. Sul finale del primo tempo della partita del Parco dei Principi, Dembelé crossa in mezzo e il pallone va a sbattere sul braccio di Alphonso Davies . Il direttore di gara svizzero Scharer inizialmente lascia correre, nonostante le forti proteste dei giocatori parigini. Poco dopo viene richiamato dal Var, va a rivedere il tocco all'on field review e concede il calcio di rigore in favore della squadra di Luis Enrique: il braccio del canadese, nonostante si disinteressi del pallone, è stato giudicato troppo largo. Dembelé si presenta dal dischetto e segna. Un episodio che ha riportato subito alla mente la finale di Europa League tra Roma e Siviglia di tre anni fa.

Psg-Bayern come Siviglia-Roma: l'episodio che fa discutere

Quella partita non accenna a smettere di far discutere i tifosi della Roma, che ancora oggi, giustamente, si sentono sottratti di quella finale. I dubbi sulla performance di Taylor in quella serata restano enormi e continuano a essere paragonati con episodi di oggi, proprio per evidenzare come quella sfida sia stata influenzata da un arbitraggio molto scarso. Oltre ai tanti gialli ai danni dei giallorossi, al rigore inesistente concesso al Siviglia e alla mancata espulsione di Lamela, l'episodio più contestato rimane il mancato rigore concesso alla Roma, con una dinamica particolarmente simile a quella che ha portato al rigore dato al Psg contro il Bayern Monaco. Tornando per un attimo alla serata di Budapest, a dieci minuti dalla fine Matic mette un cross in mezzo che viene intercettato dal braccio di Fernando, estremamente largo e fuori dalla figura del giocatore. In quel caso però Taylor lascia correre e non viene neanche richiamato dal Var.

La rabbia dei tifosi della Roma

Inevitabilmente sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi giallorossi tornando con la mente a quella serata. Tanti i commenti su X dei romanisti, tanta rabbia per quella mancata Europa League e nei confronti dell'arbitro di quella serata, Taylor. Questi alcuni dei commenti sui social dei tifosi della Roma: "Questo stesso rigore non ci è stato dato in Roma Siviglia in finale ed è stato il furto più grande in una finale europea senza dubbio"; "Senza quell'arbitraggio avremmo vinto un'Europa League epica"; "'Sto rigore lo hanno dato a tutti tranne anche a noi".