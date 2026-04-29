Psg-Bayern riscrive la storia: è la semifinale di Champions con più gol. La classifica

La gara tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha riscritto la storia. La sfida del parco dei Principi, valida per la semifinale d'andata di Champions League, è stata senza dubbio una delle partite più belle di tutta la stagione. 3-2 già a fine primo tempo, facendo registrare il primo record infranto della serata con la partita che è diventata la prima semifinale di Champions League con cinque gol segnati solamente nella prima frazione. 5-4 il risultato finale della partita: nove gol in totale che certificano la partita come la semifinale singola con più reti nella storia della Champions League. Uno spettacolo incredibile per il calcio.