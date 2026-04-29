Psg-Bayern riscrive la storia: è la semifinale di Champions con più gol. La classifica
La gara tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha riscritto la storia. La sfida del parco dei Principi, valida per la semifinale d'andata di Champions League, è stata senza dubbio una delle partite più belle di tutta la stagione. 3-2 già a fine primo tempo, facendo registrare il primo record infranto della serata con la partita che è diventata la prima semifinale di Champions League con cinque gol segnati solamente nella prima frazione. 5-4 il risultato finale della partita: nove gol in totale che certificano la partita come la semifinale singola con più reti nella storia della Champions League. Uno spettacolo incredibile per il calcio.
Champions League, la classifica delle semifinali con più gol
Si aggiorna dunque la classifica delle singole semifinali di Champions League con più gol nella storia della competizione. Prima della sfida di Parigi, a detenere il primato della semifinale con più gol era la sfida tra Manchester City e Real Madrid nella Champions League del 2022. Ben nove le italiane coinvolte nelle prime 19 posizioni della speciale classifica: la più in alto è Liverpool-Roma del 2018, 5-2 ad Anfield (in classifica anche il ritorno all'Olimpico con il 4-2 dei giallorossi, mentre la più recente è la semifinale della scorsa edizione al Camp Nou tra Barcellona e Inter, finita 3-3.
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- PSG-Bayern Monaco 5-4 (2026)
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- Manchester City-Real Madrid 4-3 (2022)
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- Ajax-Bayern Monaco 5-2 (1995)
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- Liverpool-Roma 5-2 (2018)
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- Barcellona-Inter 3-3 (2025)
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- Dinamo Kiev-Bayern Monaco 3-3 (1999)
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- Roma-Liverpool 4-2 (2018)
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- Valencia-Barcellona 4-1 (2000)
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- Juventus-Ajax 4-1 (1997)
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- Juventus-Monaco 4-1 (1998)
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- Borussia Dortmund-Real Madrid 4-1 (2013)
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- Manchester United-Schalke 4-1 (2011)
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- Nantes-Juventus 3-2 (1996)
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- Monaco-Juventus 3-2 (1998)
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- Juventus-Manchester United 2-3 (1999)
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- Manchester United-Milan 3-2 (2007)
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- Chelsea-Liverpool 3-2 (2008)
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- Bayern Monaco-Barcellona 3-2 (2015)
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- Ajax-Tottenham 2-3 (2019)