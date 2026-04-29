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Roma, Gasperini recupera Koné: le ultime news da Trigoria

Il report dal centro sportivo Fulvio Bernardini: il centrocampista francese è tornato a lavorare con il resto del gruppo a pochi giorni dalla Fiorentina
2 min
TagsKonèRomaGasperini
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Buone notizie dall'infermeria per Gian Piero Gasperini. Dopo i recuperi di Dybala e Wesley, regolarmente convocati in occasione della sfida vinta a Bologna, la Roma ha ritrovato oggi anche Manu Koné, tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. E lunedì sera, all'Olimpico, arriva la Fiorentina di Paolo Vanoli.

 

Roma, Koné torna in gruppo. Lavoro a parte per Pellegrini e Dovbyk

La Roma di Gian Gasperini riabbraccia Manu Koné in vista del Monday Night che chiuderà la 35esima giornata di Serie A: il francese ha smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia destra e si prepara a tornare nell'elenco dei convocati contro la formazione viola. Lavoro a parte, invece, per Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, mentre era assente a Trigoria Robinio Vaz, che ha approfittato di un permesso autorizzato dalla società giallorossa. Tornerà regolarmente ad allenarsi nella seduta di domani.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

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