Il futuro di Paulo Dybala tra Roma e Boca, parla ancora la moglie: "Farà quello che gli dice il cuore"
Oriana Sabatini dice la sua. Non che sia una novità, visto che la moglie di Paulo Dybala in Argentina è una star e ogni volta che torna in patria regala interviste quasi quotidianamente, ma stavolta è più netta. Visto che da settimane si rincorrono voci secondo cui sarebbe lei a spingere per un ritorno in patria, con il Boca in pole, Oriana decide di fare chiarezza: "Molti me lo chiedono - ha spiegato a "Olga" -, ma la verità è che non lo so. Finché stiamo insieme, staremo bene. Non ho fretta. So che la carriera di un calciatore è molto breve e capisco che il nostro lavoro sia un po' più flessibile in questo senso. Quindi non voglio mettergli fretta. Alla fine, Paulo farà quello che gli dice il cuore". Quindi: Argentina sì, ma non è importante che sia ora o tra un anno.
Dybala rinnovo Roma, come stanno davvero le cose
Dybala lentamente sta ritrovando il ritmo dopo il lungo stop e sente il richiamo del campo. Gasperini riflette: lanciarlo subito dal primo minuto contro la Fiorentina o trasformarlo nell’arma letale da accendere nella ripresa? L’ipotesi più concreta porta proprio verso questa seconda soluzione, con l’argentino pronto a entrare a gara in corso per poi tornare titolare contro il Parma. Nel frattempo, non ci sono novità per il futuro. La Roma aspetta di capire chi sarà il ds e aspetta di capire anche se le indicazioni di Gasp (tenere Paulo, lo stipendio non è affar suo) si concretizzeranno. Dybala vorrebbe restare almeno un altro anno, i giallorossi sono la priorità, ma sono ore di attesa. Per lui, per Oriana e per tutta la famiglia.