Il futuro di Paulo Dybala tra Roma e Boca, parla ancora la moglie: "Farà quello che gli dice il cuore"

Oriana Sabatini dice la sua. Non che sia una novità, visto che la moglie di Paulo Dybala in Argentina è una star e ogni volta che torna in patria regala interviste quasi quotidianamente, ma stavolta è più netta. Visto che da settimane si rincorrono voci secondo cui sarebbe lei a spingere per un ritorno in patria, con il Boca in pole, Oriana decide di fare chiarezza: "Molti me lo chiedono - ha spiegato a "Olga" -, ma la verità è che non lo so. F inché stiamo insieme, staremo bene. Non ho fretta. So che la carriera di un calciatore è molto breve e capisco che il nostro lavoro sia un po' più flessibile in questo senso. Quindi non voglio mettergli fretta. Alla fine, Paulo farà quello che gli dice il cuore ". Quindi: Argentina sì, ma non è importante che sia ora o tra un anno.