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Ranieri, la figlia Claudia tira una frecciata sui social dopo l'addio alla Roma: "C'è un sacco di gente che non sa..."

L'erede dell'ex senior advisor del club giallorosso finora era rimasta in silenzio. Poi legge un articolo e dice la sua
3 min
TagsRanierifigliaRoma
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Finora Claudia Ranieri era rimasta in silenzio. La figlia dell'ormai ex senior advisor della Roma, da sempre molto schiva, non aveva mai fatto riferimenti alla brusca fine del rapporto tra il padre e la società giallorossa. Ne aveva parlato - con polemiche annesse - Alessandro Roia, suo ex marito e padre dei suoi figli, ma lei no. Ieri però, sui social, anche lei ha voluto dire la sua. Con una frecciata.

Claudia Ranieri, cosa e perché ha scritto sui social

Il giornalista Malcom Pagani ha scritto un articolo su "Domani" in cui ripercorre la tormentata fine del rapporto tra Ranieri e la Roma, l'amore di una vita. Claudia, per fargli i complimenti, scrive: "C'è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive. E poi c'è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare". Ma a cosa faceva riferimento la figlia di Ranieri? In un'altra storia pubblica uno stralcio dell'articolo in cui si riporta una frase di Giorgio Pellizzaro, amico storico ed ex collaboratore del tecnico: "Con Claudio il tempo è sempre stato galantuomo. La sua storia è stata raccontata male, quando non proprio molto male. Ranieri non ha mai avuto un carro su cui salire perché ha sempre trainato il proprio". Un passaggio che a sua figlia Claudia è piaciuto molto, tanto da volerlo condividere, che lei pubblica raramente sui social, con tutti.

 

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