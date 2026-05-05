Soulé diventerà papà: il tenero annuncio sui social in cui svela già il nome del figlio
All'improvviso dal suo profilo social ufficiale arriva la notizia più bella: Matias Soulé diventerà papà per la prima volta. L'esterno della Roma, 23 anni lo scorso 15 aprile, ha annunciato l'imminente arrivo di un bebé tramite un post su Instagram. Nelle foto la fidanzata Milagros Sosa, modella e influencer argentina, che mostra già il pancione, insieme anche ad una maglietta giallorossa con la scritta "Papi" e il suo numero, il 18.
Soulé diventerà papà per la prima volta: il tenero annuncio
L'esterno argentino, che ha vissuto alcune settimane complicate a causa della pubalgia che l'ha reso indisponibile alcune settimane per Gasperini, si prepara alla nascita del suo primo figlio. La coppia non ha ancora rivelato molti dettagli sulla gravidanza, ma è già noto il nome che avrà questo bambino: "Ti abbiamo sognato così tanto - le parole sui social di Soulé -. Ti abbiamo desiderato così tanto, piccolo/a. Siamo qui ad aspettarti per riempirti di tanto amore! Ti amiamo già tantissimo, Bauti".