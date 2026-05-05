Soulé diventerà papà: il tenero annuncio sui social in cui svela già il nome del figlio

All'improvviso dal suo profilo social ufficiale arriva la notizia più bella: Matias Soulé diventerà papà per la prima volta . L'esterno della Roma, 23 anni lo scorso 15 aprile, ha annunciato l'imminente arrivo di un bebé tramite un post su Instagram. Nelle foto la fidanzata Milagros Sosa , modella e influencer argentina, che mostra già il pancione , insieme anche ad una maglietta giallorossa con la scritta "Papi" e il suo numero , il 18 .

Soulé diventerà papà per la prima volta: il tenero annuncio

L'esterno argentino, che ha vissuto alcune settimane complicate a causa della pubalgia che l'ha reso indisponibile alcune settimane per Gasperini, si prepara alla nascita del suo primo figlio. La coppia non ha ancora rivelato molti dettagli sulla gravidanza, ma è già noto il nome che avrà questo bambino: "Ti abbiamo sognato così tanto - le parole sui social di Soulé -. Ti abbiamo desiderato così tanto, piccolo/a. Siamo qui ad aspettarti per riempirti di tanto amore! Ti amiamo già tantissimo, Bauti".