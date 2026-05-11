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lunedì 11 maggio 2026
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Lo sfottò social di Luca Zingaretti diventa virale: "Far commentare il rigore della Roma a tre tifosi della Lazio? Je rode..."

Le parole del celebre attore, noto tifoso giallorosso, su Instagram infiammano il web: ecco cosa ha scritto e a chi fa riferimento
3 min
TagsLucaZingarettirigoreLazio
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È stata una domenica da ricordare per i tifosi della Roma, che hanno vissuto una montagna russa di emozioni con l'incredibile rimonta sul Parma nel finale, culminata con il rigore decisivo trasformato dal solito Malen che è valso il 3-2 finale. L'episodio del calcio di rigore, conquistato da Rensch caduto dopo una trattenuta di Britschgi, ha fatto discutere i tifosi, con la decisione di Chiffi cambiata dopo un'on field review.

Luca Zingaretti interviene sui social: "Je rode..."

La dinamica tra Rensch Britschgi è stata dettagliatamente analizzata negli studi Sky nel programma "Il Club", tra pareri favorevoli sulla decisione finale di Chiffi e altri che invece hanno criticato l'assegnazione del rigore decisivo. Con un tocco di ironia, è intervenuto anche Luca Zingaretti sulla questione, attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram. Il celebre attore, noto tifoso della Roma, ha pubblicato una storia in merito a quanto visto e sentito nel programma Sky: "Siete i più bravi di tutti, però fate i seri! Ma si può far commentare il rigore a favore della Roma a tre tifosi della Lazio che si vede che je rode? Secondo voi che dicono, che era rigore?". Il riferimento di Zingaretti è alla presenza nel celebre programma di Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis, tutti e tre commentatori tv imparziali seppur dichiarati tifosi biancocelesti, anche con un passato nella squadra per i primi due.

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