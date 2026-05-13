Dovbyk, il calvario sta per finire: è vicino al rientro

Pronti, via. Si riparte questa mattina con gli allenamenti al Fulvio Bernardini dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini per premiare i suoi della vittoria clamorosa e rocambolesca contro il Parma . Questa mattina tutti in campo per cominciare la preparazione al match della prossima giornata, l’attesissimo derby della Capitale . E chi vuole assolutamente esserci e sta scalpitando per rientrare è Lorenzo Pellegrini .

Roma, Pellegrini e Dovbyk prossimi al rientro

Il centrocampista giallorosso sta recuperando dall’infortunio e tra oggi e domani rientrerà in pianta stabile in gruppo: vuole lavorare con i compagni per dimostrare a Gasperini di aver smaltito la lesione, vuole dimostrare al tecnico di poter essere un titolare della sfida che ha deciso all’andata, così come nell’andata di una stagione fa. Già oggi spera di tornare a lavorare con i compagni, così come Artem Dovbyk che può aver messo fine al suo calvario.

Il centravanti ucraino - fermo da gennaio - quattro giorni fa si è recato in Finlandia per l’ultimo consulto, e a parlare delle sue condizioni è stato proprio il prof. Lempainen, il chirurgo che ha operato l’attaccante ex Girona: «Questi momenti sono una parte importante per garantire che un atleta non sia solo pronto a tornare a giocare, ma presto pronto a esibirsi in modo sicuro ed efficace al massimo livello».