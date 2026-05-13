Dybala scalpita, missione Lazio: vuole il primo gol nel derby

Non si può parlare di un caso Soulé , ma qualcosa non sta funzionando. I risultati, in primis il colpo grosso di Parma, hanno messo il tappeto il momento no dell'argentino, che adesso rischia il posto nell'undici iniziale del derby. La questione resta comunque apertissima. Gasperini lo stima, lo considera un talento , però anche al Tardini, oltre al gol divorato che grida ancora vendetta, si è vista la versione sbiadita del giocatore che ha tenuto sulle spalle la Roma nella prima parte della stagione. Tra reti e assist, accelerazioni e soluzioni vincenti nell'uno contro uno. Spunti che sono diventati quasi un miraggio quando la palla finisce suoi piedi di Matias. Il numero 18 sta faticando a ritrovare lo smalto dei tempi migliori, andato via dopo lo stop causato dalla pubalgia.

Le soluzioni

Dybala ha il posto assicurato alle spalle di Malen: sta bene e giocherà. Perché nei novanta minuti più importanti dell'anno non si può fare a meno della classe della Joya. L'altra casella adesso come adesso è un rebus. Esiste l'ipotesi dell'avanzamento di Pisilli (o Cristante) sulla trequarti, che tra l'altro ha funzionato contro la Fiorentina, nell'ultima uscita all'Olimpico. E poi c'è l'arma in più: Pellegrini, l'uomo derby in assoluto. L'ex capitano è in ripresa e spera di strappare una convocazione per la stracittadina. Non solo. Lorenzo vuole anche segnare un altro gol pesantissimo alla Lazio. E Soulé? Nonostante la flessione resta un candidato forte. La decisione di Gasperini passerà ovviamente dagli allenamenti di Trigoria. L'argentino deve dimostrare nelle sedute di avere quei guizzi e quella imprevedibilità nel passo per essere confermato tra i titolari. A Parma (e non solo) Matias ha bisticciato con il pallone, ma lui resta comunque l’unico trequartista capace di saltare l’uomo in agilità. Sui dribbling, infatti, ha pochi rivali in Italia.

I due volti

I numeri dicono tutto o quasi. Fino a metà gennaio, Soulé ha messo da parte 7 gol e 7 assist risultando intoccabile a differenza di tutti gli altri giocatori offensivi. Poi il vuoto o quasi, dato che i "bonus" si esauriscono con il passaggio geniale valido per il tris di Malen contro il Pisa. In mezzo, come detto, ha inciso tantissimo la pubalgia, un intoppo che gli ha fatto saltare sette partite tra Europa League e campionato, prima di tornare con il freno a mano inserito. Giocherà o non giocherà il derby dall'inizio? Questo è il dilemma che pende sulla testa di Soulé. Forse il più grande nella settimana del derby.