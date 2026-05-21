Pellegrini rischia di perdersi l’ultima giornata di Serie A: il punto sugli infortunati della Roma

ROMA - La buona notizia ieri è arrivata dal rientro in gruppo di Manu Koné e di Lorenzo Venturino. Due giocatori in più su cui potrà contare Gasperini per la delicatissima trasferta di domenica sera contro il Verona. Entrambi erano assenti nel derby per problemi muscolari, entrambi hanno recuperato e saranno a disposizione di Gasperini al Bentegodi. Koné per giocare titolare, se saranno confermati i passi in avanti di ieri, Venturino per ritagliarsi un’occasione dalla panchina.