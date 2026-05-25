Roma, pranzo di squadra prima dei saluti. Il discorso di Gasperini 

Ultime ore insieme per Gian Piero Gasperini e i giocatori che hanno conquistato la qualificazione alla Champions. Splende il sole su Trigoria e non solo per i 30 gradi fuori. Anche dentro l’umore è dei migliori: dopo essere tornato a notte fonda a Fiumicino, accolti da 500 tifosi, i giocatori hanno dormito un po’ a Trigoria e un po’ a casa. Stamattina, poi, una leggera sgambata, piscina e terapie per chi ne aveva bisogno e poi pranzo di squadra prima dei saluti finali. In molti partiranno stasera, altri resteranno a Roma, altri ancora andranno al Mondiale. Gasperini ha ringraziato i giocatori - tutti -, si è complimentato per la grande stagione e ha consigliato a chi può di riposarsi. Perché l’anno prossimo la Roma dovrà ripartire come e meglio di prima.