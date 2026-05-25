Gasperini fiero della sua Roma: "Siete stati straordinari, il futuro sarà difficile ma entusiasmante"

A Trigoria è tempo di festeggiamenti. Dopo la conquista della qualificazione in Champions League , la Roma all'indomani della partita contro il Verona è rimasta nel centro sportivo per pranzare e festeggiare insieme a tutti i dipendenti della famiglia giallorossa. Gasperini e la squadra si sono riuniti con le varie componenti di Trigoria prima dei saluti e delle partenze per il Mondiale e per le vacanze. L'allenatore ha voluto dedicare qualche parola alla squadra e ai dipendenti: "Avete aggiustato un po' tutto. La società è felicissima, noi siamo feliccisimmi e il futuro è bellissimo . Difficile ma entusiasmente. Andiamo a giocare a un livello ancora più alto e sarà ancora più bello confrontarci. Buone vacanze a tutti. Grazie di tutto, siete stati straordinari".

Le parole di Mancini: "Portare la Roma in Champions è motivo d'orgoglio"

Gasperini prosegue: "Noi che viviamo tutti quanti qua vicino, non abbiamo mai l'occasione di incontrarci, di conoscerci e soprattutto con voi che lavorate alle spalle di questi ragazzi, siete qua tutti i giorni. È importantissimo il vostro lavoro, tutto quello che fate per cercare di fare star bene la squadra, e di questo vi volevamo ringraziare. È un'occasione per salutarci e dirci che siamo una grande famiglia". È intervenuto anche Mancini: "Festeggiare, gioire e portare la Roma in Champions dopo tanti anni è motivo d'orgoglio perché questa maglia ha un valore importante, lo sappiamo tutti. Vedervi qua, felici anche voi per questo traguardo lo rende ancora più importante. Prossimo anno facciamo la Champions, ora ci riposiamo e forza Roma".

Pellegrini: "Champions? Noi ci abbiamo sempre creduto"

Cristante rimane più concentrato sul futuro della squadra e fa anche un'analisi della stagione che è stata: "Ci siamo compattati nel momento del bisogno portando a casa un bellissimo obiettivo e ora dobbiamo continuare su questa strada per farlo restare un nostro standard". Infine il discorso di Lorenzo Pellegrini: "Quest'anno è stato davvero bello. Inseguivamo questa qualificazione da un po' e ieri ce l'abbiamo fatta. Anche se sembreva difficile durante il percorso, noi ci abbiamo sempre creduto e mi sembra anche voi, se siamo qui oggi a festeggiare e congratularci tutti insieme".