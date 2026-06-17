Roma multata dalla Uefa, superati due parametri del Settlement Agreement: quanto dovrà pagare

Roma multata dalla Uefa . È stato reso noto l’aggiornamento sulla situazione dei club che rientrano nel Settlement Agreement stipulato con l'organismo guidato da Aleksandar Ceferin : a fronte dei risultati finanziari raggiunti dalle società nell'ultimo esercizio (a fine 2025), la Roma ha ricevuto una sanzione da 2 milioni di euro per il mancato raggiungimento dell’obiettivo intermedio previsto dall’accordo, più un'ammenda da 4 milioni di euro legata al rapporto tra costi della rosa e ricavi registrato nel 2025.

Roma multata dalla Uefa: sanzione per obiettivi non raggiunti nell'ambito del Settlement Agreement

Questa la nota ufficiale della Uefa: "Per quanto riguarda i club ancora soggetti a un accordo transattivo, l’AS Roma (ITA) ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario che si concluderà nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto tra costi della rosa e ricavi superiore al 70% per l’anno solare 2025, il club è stato multato di ulteriori 4 milioni di euro".

Come funziona il Settlement Agreement con la Uefa

La Uefa, di fatto, somma le perdite economiche (calcolate secondo criteri propri che escludono alcune voci come oneri finanziari, imposte, costi del settore giovanile e del femminile) dei tre bilanci 2024, 2025 e 2026. La perdita complessiva del triennio non può superare i 60 milioni. Oltre quella soglia, neppure gli aumenti di capitale possono salvare la situazione: le risorse dei proprietari possono sanare il buco fino a 60 milioni, ma se lo sforamento è più grande scattano le sanzioni sportive. Si va dalla riduzione della rosa per le competizioni europee fino, nei casi più gravi, all’esclusione dalle stesse.