Dybala, una Joya anche per gli sponsor: ecco quanto guadagna a stagione

Dybala tra pochi giorni dovrebbe annunciare un nuovo accordo pubblicitario arricchendo così i suoi introiti che per i diritti d'immagine fruttano tra i 20 e i 30 milioni di euro annui. Nel contratto firmato con la Roma - dove è presente la clausola rescissoria - naturalmente si è discusso anche di sponsor e diritti, dal reparto media al merchandising. Quindi come e quando utilizzare la maglia della Roma e quando invece i diritti d'immagine non toccano gli accordi con la Roma. In ogni caso, la sua immagine frutterà sicuramente alla Roma nuovi introiti: dalle maglie con il suo nome, già a ruba, a nuovi sponsor e investitori intrigati da una Roma sempre più in crescita.