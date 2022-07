Roma, tutto sulla clausola di Dybala: cifre, parametri e possibilità di annullamento

INVIATO AD ALBUFEIRA - Finalmente è ufficiale. Dybala ha firmato, ha esultato quando prima di andare a pranzo con i compagni è diventato a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Dopo le visite mediche e 48 ore per mettere a punto un contratto particolarmente complesso, Paulo Dybala ieri pomeriggio si è allenato per la prima volta con i compagni, dopo le sedute individuali di martedì e di ieri mattina e dopo aver visto all’opera la sua futura squadra nell’amichevole (poco amichevole) contro lo Sporting Lisbona.

Tifosi pazzi di Dybala Il suo acquisto ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. L’annuncio dato dalla società è arrivato in tarda mattinata: «L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il ventottenne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025». Dybala guadagnerà complessivamente sei milioni l’anno con i bonus per tre stagioni, più l’opzione per la quarta.

I dettagli della clausola rescissoria di Dybala E’ stata inserita una clausola rescissoria, abbastanza bassa, intorno ai 20 milioni, che la Roma può annullare rimodulando l’ingaggio del calciatore. Non è la classica clasuola liberatoria, ma è strutturata in più livelli, il calciatore ha una percentuale sulla clausola che oscilla su diversi parametri. La Roma ha la possibilità di utilizzare i parametri per annullare la clausola e trattenere il giocatore. Dybala ne trae comunque beneficio anche in caso di conferma in giallorosso. In sostanza la Roma ha stretto una partnership con l’argentino, che viene rivista in base al rendimento e sulla quale si può trattare. Capitolo commissioni. Sono in linea con la policy della proprietà. Non viene pagata nessuna commissione dell’intermediazione, ma solo quelle sull’ingaggio del giocatore, che si attestano intorno al 10 per cento. Vengono dilazionate in modo che la società le paga annualmente fino a quando il giocatore resta alla Roma.