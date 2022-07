Roma, lo spettacolo del Dybala Day fa il giro del mondo

ROMA - Il giro del mondo della Joya. Lo spettacolo della presentazione di Paulo Dybala al Colosseo quadrato , l'entusiasmo degli oltre diecimila tifosi e lo spettacolo di luci e proiezioni offerto dal club giallorosso hanno fatto il giro del mondo, dall'Europa fino al Sudamerica. Una serata emozionante per i tifosi ma emozionante anche per chi ha visto tramite i siti stranieri e i social che hanno condiviso i video della presentazione.

"Un'atmosfera eccezionale", scrive L’Equipe. In Argentina parlano del "campione presentato da gladiatore", in Argentina parlano di una "celebrazione alla Batistuta". “Roma, che accoglienza assurda”, scrivono da Nft. In Inghilterra i siti dei tabloid hanno ricondiviso le immagini della presentazione, così anche in Spagna e Germania. Insomma, la presentazione della Joya ha fatto il giro del mondo.