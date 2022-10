Roma-Lecce diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Roma all'Olimpico cerca il riscatto dopo la dolorosa sconfitta in Europa League contro il Betis Siviglia. La squadra di José Mourinho se la vedrà contro il Lecce per cercare la terza vittoria consecutiva in campionato e ridurre il gap con le prime della classifica.

19:37

Roma, Pellegrini gioca

Pellegrini gioca. Considerato il delicato momento della squadra, il capitano ha dato la sua disponibilità a Mourinho, anche se non è ancora al cento per cento

19:35

Dybala col Lecce vede rosso

Il Lecce è l’unica squadra che finora Paulo Dybala ha affrontato più di una volta in Serie A trovando sempre il gol (due reti in due precedenti); l’attaccante della Roma è andato a segno in ciascuna delle sue due più recenti presenze in campionato e l’ultima volta che ha fatto meglio è stata nel luglio 2020, quando è arrivato a cinque (e la terza della serie è stata contro il Lecce).

19:30

Roma, serve il clean sheet

La Roma non ha tenuto la porta inviolata in alcuna delle ultime quattro gare di campionato, dopo aver registrato quattro clean sheet nelle cinque precedenti - risale a febbraio 2021 l’ultima occasione in cui i giallorossi hanno subito gol in cinque partite di fila in Serie A.

19:15

Il fortino Olimpico

La Roma ha perso solo una delle ultime 11 gare casalinghe in Serie A (6V, 4N), proprio la più recente, contro l’Atalanta – i giallorossi non registrano due ko consecutivi in casa in campionato da gennaio 2020.

19:00

Roma al top contro il Lecce

La Roma ha vinto otto delle ultime nove gare di Serie A contro il Lecce (segnando una media di 2.4 gol a partita), l’unica eccezione è un 4-2 dei pugliesi il 7 aprile 2012.

Roma - Stadio Olimpico