Pioli, frecciata a Dybala dopo Milan-Roma: "È un...". La frase sul pareggio

MILANO - Un pari indigesto arrivato quando i tre punti sembravano già in tasca. Il pareggio della Roma ha sopito l’entusiasmo in casa Milan che pensava già di avere la vittoria in pugno. Al termine della sfida, l’allenatore milanista Stefano Pioli ha puntato l’indice contro Paulo Dybala.

Le parole di Pioli

"Dybala è stato molto furbo - afferma l’allenatore dei Campioni d’Italia - si è andato a cercare con grande malizia il calcio di punizione dal quale è nato il loro gol del pareggio. Quando dai speranze agli avversari, è chiaro che loro ci provino fino in fondo: sarebbe bastato difendere meglio in quella circostanza; siamo dispiaciuti per non aver portato a casa i tre punti".