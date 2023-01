Galassia Dybala, numeri record e più gol per tutti

ROMA - Un anno fa, di questi tempi, Paulo Dybala, solo in campionato, con la Juventus metteva insieme due gol e due assist in cinque partite. Veniva da un problema muscolare, ne avrebbe avuto un altro subito dopo, ma stava bene. In forma. Giocava, in tre di queste cinque partite, con la fascia al braccio. Ma della Juventus non era né il leader effettivo, né il capitano. I compagni gli volevano bene, come hanno dimostrato il giorno del suo addio, la società molto meno. E per Paulo non era un periodo facile, nonostante le prestazioni positive. Sono trascorsi dodici mesi, non tutti belli, non tutti allegri, ma il Dybala che oggi si ritrova la Roma è un giocatore completamente trasformato. Mai così sicuro di sé, mai così guida, mai così leader, mai così in fiducia.

Numeri top A dimostrazione di come sia la stella polare del gioco della Roma ci sono i numeri: raccontano di un giocatore "piccolino", per usare un termine caro a Mourinho, di statura, ma gigante in quello che sta dando a Trigoria. A se stesso e agli altri. Tornato a Roma dopo la vittoria del Mondiale in Qatar, Dybala nel 2023 ha realizzato 3 gol e 3 assist (rigore procurato compreso) e, soprattutto, si è caricato la squadra sulle spalle. I compagni lo hanno seguito, assecondato e hanno trovato la fiducia per tornare a credere nei propri mezzi dopo prestazioni non esaltanti. Le sue partecipazioni ai gol (7 reti, 4 assist e un rigore procurato) hanno portato in campionato 13 punti su 37, poco meno di un terzo. In Coppa Italia una sua rete ha regalato i quarti di finale contro la Cremonese, giusto in Europa League non ha dato un contributo determinante. Non per sua responsabilità, visto che ha segnato due gol in tre partite.