Dybala verso la finale di Budapest: ecco dove è andato con Oriana dopo l'allenamento

La Roma riposa, Paulo Dybala no. O meglio, non lo fa subito. Il giocatore giallorosso aveva deciso di allenarsi da solo a Trigoria , in seguito alla partita contro la Salernitana terminata 2-2, e sta facendo di tutto per esserci per la finale di Europa League . Dopo il dovere il piacere però, così la Joya ha deciso di avere un momento di spensieratezza, lontano da tutto, con la sua Oriana .

Dybala, Oriana e i cani: il dolce momento di tranquillità

In seguito all'allenamento in solitaria a Trigoria, Paulo Dybala ha deciso di riposarsi anche mentalmente e quale modo migliore per farlo se non una dolce passeggiata alla pineta di Castel Fusano con la sua Oriana? Non solo loro due però, la Joya ha deciso di portarsi anche l'altra parte della sua famiglia, i suoi amati cani, che di certo avranno gradito un momento di tranquillità in degli spazi così ampi e verdi.