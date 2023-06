Dybala, post commovente per i tifosi della Roma: "Fiero di voi"

ROMA - Dopo il rigore decisivo segnato da Montiel è scoppiato in un pianto a dirotto e non si è trattenuto. Forse, tra tutti, Paulo Dybala era quello più devastato al triplice fischio della finale col Siviglia, sognava di alzare il suo primo trofeo internazionale della carriera a livello di club. Una serata storta, che proprio la Joya aveva indirizzato con il solito colpo di classe, un gol confezionato con due tocchi, stop e tiro a bucare Bono. Inutile però. Mourinho l'ha consolato in campo, invece Oriana con un post da brividi sui social, dove l'argentino ha voluto ringraziare i tifosi della Roma.