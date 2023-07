Roma, Dybala vola in Inghilterra: ma è per vedere Wimbledon

LONDRA - Paulo Dybala si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, prima di farsi trovare pronto per il raduno della Roma fissato a Trigoria. La Joya si trova attualmente a Londra ma non c'entrano le voci di mercato , come testimoniato da una foto postata dallo stesso numero 21 giallorosso.

Dybala a Londra: ecco il motivo

Dybala, scelto recentemente come uomo immagine per la nuova maglia Adidas, ha infatti condiviso sulle sue storie Instagram uno scatto davanti all'entrata del England Lawn Tennis Club di Wimbledon, terzo Grande Slam della stagione attualmente in corso sull'erba londinese. La Joya si trova dunque in Inghilterra per assistere agli incontri del torneo di tennis, attualmente al terzo turno.