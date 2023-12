Dybala e Oriana in crisi, la risposta di Paulo non lascia spazio a dubbi

Continuano a far notizia i presunti rumors della crisi tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini , che sarebbe arrivata dopo la proposta di matrimonio del calciatore della Roma. I gossip sono partiti dall'Argentina, dopo una festa con altri giocatori alla quale la Joya non avrebbe portato la sua promessa sposa.

Dybala, la risposta ai rumors

È arrivata ora la risposta chiara di Dybala, che ha postato una foto insieme ad Oriana (e ai loro immancabili cani) su Instagram per spazzare via qualsiasi possibile rumor. Crisi, dunque, totalmente smentita come aveva già annunciato il giornalista Angel de Brito, esperto di cronaca rosa: "Nessuna crisi tra Dybala e Oriana". La coppia è più unita che mai, anche se ancora non c'è una data ufficiale del loro matrimonio che, molto probabilmente, sarà celebrato nell'estate 2024.