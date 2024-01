Dybala presto papà? La risposta di Oriana alle voci sulla gravidanza

Come tante coppie famose e non, pure Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno postato sui social network una foto in cui posano raggianti e sorridenti davanti ad un albero di Natale. Un dettaglio però ha scatenato i fan: nell'immagine le forme della compagna della Joya sono apparse più morbide del solito e più di qualcuno ha parlato di un pancino sospetto. "Arriva baby Dybala", hanno scritto molti utenti. Altri hanno invece chiesto rispetto per la cantante argentina, legata al calciatore della Roma da cinque anni: "Non bisogna dare opinioni sul corpo di una donna", ha fatto notare un utente.

Lady Dybala incinta? La risposta di Oriana Sabatini

"Voi non bevete Coca Cola?", ha scritto una follower su X (ex Twitter), lasciando intendere che molto probabilmente Oriana Sabatini ha semplicemente bevuto una bibita gassata che, com'è risaputo, gonfia la pancia. Il commento non è passato inosservato ed è stata la stessa fidanzata di Dybala a replicare: "Oppure mangiano?". In questo modo la 27enne ha smentito la presunta gravidanza. Per ora nessuna cicogna in volo anche se in futuro Oriana e Dybala non escludono la possibilità di allargare la famiglia. Magari dopo il matrimonio, che sarà celebrato entro il 2024.