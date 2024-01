Dybala regala la qualificazione alla Roma, Oriana impazzisce in tribuna

L'esultanza di Oriana Sabatini al gol di Dybala contro la Cremonese

Paulo Dybala man of the match di Roma-Cremonese, grazie all'incredibile impatto sulla gara e al rigore calciato nel finale. Palla all'angolino, alla sinistra dell'estremo difensore grigiorosso, ed esplosione di gioia di tutto lo "Stadio Olimpico". Un'esultanza collettiva a cui si é unita anche Oriana Sabatini, futura moglie dell'ex Juve, che non ha certo nascosto la sua soddisfazione in compagnia della famiglia di Leandro Paredes.