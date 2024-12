Shomurodov segna e va da Dybala: il gesto in panchina di Paulo

Non ha giocato neppure un minuto, Paulo Dybala , negli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria , e per la Roma è una buona notizia. Il mercato non c'entra: Dybala si è potuto riposare, domenica con il Parma ci sarà. Considerando, però, tutte le voci sul suo conto, Paulo è stato comunque protagonista all'Olimpico. Applausi durante il riscaldamento e alla lettura delle formazioni, anche se, come tutti i compagni, all'inizio c'è stata sostanziale indifferenza dopo la batosta di Como. Poi lui non è entrato, ma le telecamere lo hanno comunque pizzicato più volte. A inizio partita masticava la gomma, poi parlava con Pellegrini ed El Shaarawy.

Dybala, il gesto con Shomurodov dopo il gol

Nel secondo tempo Dybala si è sciolto: quando l'amico Soulé ha colpito la traversa ha fatto una smorfia di disappunto, quando invece Shomurov ha segnato si è alzato per applaudire. E Eldor è corso da lui per il cinque, come se Paulo avesse previsto la rete. Tanto che quando si è riseduto in panchina ha fatto l'occhiolino a Saelemaekers. E, anche in questo caso, le telecamere lo hanno inquadrato. Perché la verità è che anche se non gioca l'uomo immagine della Roma è sempre lui.