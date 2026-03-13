Dybala infortunato ma dolcissimo, il gesto per la figlia Gia scioglie i cuori

Paulo Dybala ha condiviso la prima foto con sua figlia Gia , frutto dell'amore con Oriana Sabatini . Nella foto il calciatore, il cui futuro è in stand-by dopo l'infortunio , tiene in braccio la neonata con un'espressione tenera. La piccola è avvolta in una coperta mentre il padre la stringe a sé e appoggia dolcemente il viso contro il suo. Il calciatore della Roma ha scritto un messaggio breve ma toccante: "L'amore di papà" , una frase che ha subito commosso gli utenti e generato migliaia di reazioni. Il post è stato inondato di commenti da parte di fan e celebrità che si congratulavano con la coppia per la nascita della loro bambina. Molti hanno sottolineato la tenerezza del momento e hanno apprezzato vedere l'attaccante godersi il suo nuovo ruolo di padre.

L’arrivo di Gia, la figlia di Paulo Dybala e Oriana Sabatini

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno inaugurato un nuovo capitolo della loro vita con la nascita della piccola Gia. La coppia, tra le più amate nel mondo dello sport e dello spettacolo, ha accolto la loro prima figlia dopo anni di relazione. Durante la gravidanza, l’attrice e il calciatore avevano condiviso con i fan diversi momenti dell’attesa sui social. Allo stesso tempo avevano scelto di mantenere una certa discrezione sugli ultimi momenti prima della nascita. La prima foto pubblicata da Dybala dopo l’arrivo della bambina ha rapidamente fatto il giro del web. In poche ore il post è diventato virale, raccogliendo migliaia di like e messaggi di congratulazioni da parte dei fan.

La foto padre-figlia che ha emozionato i social

Lo scatto condiviso dal campione argentino ritrae un momento semplice e intimo, lontano da servizi fotografici o produzioni elaborate. Proprio questa spontaneità ha colpito gli utenti dei social. Nell’immagine si vede Dybala mentre tiene tra le braccia la piccola Gia, in una scena familiare che ha conquistato il pubblico. Molti fan hanno sottolineato la tenerezza del momento, felici di vedere il campione del mondo in un ruolo completamente nuovo: quello di padre. Con una sola foto e una breve frase, il calciatore ha condiviso uno dei momenti più importanti della sua vita, mostrando quanto l’arrivo della figlia rappresenti per lui un evento speciale.