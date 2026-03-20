Dybala, la figlia neonata con la maglia della Roma. E la moglie svela cosa fa in casa
Uno stop di almeno 45 giorni per Paulo Dybala. Un nuovo infortunio ha fermato il giocatore che questa volta può consolarsi con una presenza speciale, quella della figlia Gia. La piccola è nata lo scorso 2 marzo ed è frutto del grande amore che dal 2018 lega il calciatore a Oriana Sabatini, cantante e attrice molto nota in Argentina. Proprio quest'ultima ha elogiato pubblicamente il marito in Sud America: "Sono in ottima compagnia, mio marito si è assunto tutte le responsabilità e sta rendendo questo periodo meraviglioso per me. È un padre fantastico e sono così fortunata ad averlo". Parole simili a quelle della suocera di Dybala, Catherine Fulop, altra attrice molto nota dalle parti di Buenos Aires che per la nascita della prima nipotina si è trasferita momentanemanete in Italia: "Stanno benissimo, sia Paulo che Ori. E Paulo è così bello, un padre così bravo. È attento a tutto".
La figlia di Dybala con la maglia della Roma
Anche se forzatamente lontano dai campi, Paulo Dybala non dimentica la sua Roma. A pochi minuti dall'inizio dell'ultimo sfortunato incontro della squadra in Europa League, l'attaccante ha condiviso sui social una foto dolcissima. Quella della piccola Gia che indossa la maglia giallorossa con tanto di numero 21 e la scritta Papà. "Forza Roma", ha aggiunto lo sportivo. Probabile che la maglia sia un dono di Oriana Sabatini che lo stesso giorno ha dedicato una storia Instagram a Paulo per la sua prima Festa del papà. Dybala non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia tutta sua: un sogno diventato finalmente realtà.
Perché la figlia di Dybala si chiama Gia
La figlia di Dybala si chiama Gia come il personaggio del film del 1998, interpretato da Angelina Jolie. Una pellicola che ha colpito profondamente la Sabatini quando era ancora adolescente. “Quando avevo 16 anni ero ossessionata da quel film”, ha raccontato Oriana. Da allora, l’idea di chiamare così una eventuale figlia. Una scelta che all'inizio non aveva convinto molto Paulo ma poi il romanista ha cambiato idea. E oggi si gode la Joya più grande.