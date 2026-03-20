Dybala, la figlia neonata con la maglia della Roma. E la moglie svela cosa fa in casa 

Uno stop di almeno 45 giorni per Paulo Dybala. Un nuovo infortunio ha fermato il giocatore che questa volta può consolarsi con una presenza speciale, quella della figlia Gia. La piccola è nata lo scorso 2 marzo ed è frutto del grande amore che dal 2018 lega il calciatore a Oriana Sabatini, cantante e attrice molto nota in Argentina. Proprio quest'ultima ha elogiato pubblicamente il marito in Sud America: "Sono in ottima compagnia, mio marito si è assunto tutte le responsabilità e sta rendendo questo periodo meraviglioso per me. È un padre fantastico e sono così fortunata ad averlo". Parole simili a quelle della suocera di Dybala, Catherine Fulop, altra attrice molto nota dalle parti di Buenos Aires che per la nascita della prima nipotina si è trasferita momentanemanete in Italia: "Stanno benissimo, sia Paulo che Ori. E Paulo è così bello, un padre così bravo. È attento a tutto".