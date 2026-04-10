"Paura per Dybala e la moglie, in molti hanno iniziato a cercare la loro casa"

Un video pubblicato con leggerezza, poi rimosso in fretta. È bastato poco perché un contenuto condiviso sui social da Catherine Fulop accendesse l’attenzione e la preoccupazione attorno alla famiglia di Paulo Dybala e Oriana Sabatini . La suocera del calciatore, arrivata in Italia per la nascita della nipotina Gia , ha pubblicato su TikTok un video diventato rapidamente virale. Nel filmato, però, erano visibili dettagli della casa della coppia e dell’area circostante: elementi sufficienti per permettere agli utenti più attenti di individuare con precisione la zona. Nel giro di poche ore, alcuni follower hanno iniziato ad analizzare le immagini, tentando di risalire all’indirizzo dell’abitazione. Un comportamento che ha fatto scattare l’allarme, spingendo la Fulop a intervenire immediatamente.

Il video rimosso e la spiegazione pubblica

Consapevole del rischio, Catherine Fulop ha deciso di cancellare il contenuto e chiarire l’accaduto attraverso le sue storie su Instagram. "Ho dovuto rimuovere un video da TikTok che era diventato virale perché la gente aveva iniziato a cercare dove abitassero i ragazzi", ha spiegato, mostrando preoccupazione per la sicurezza della figlia e del genero. Un episodio che evidenzia ancora una volta quanto sottile sia il confine tra condivisione e tutela della privacy, soprattutto quando si tratta di personaggi pubblici. Anche dettagli apparentemente innocui, come una facciata o un angolo di strada, possono trasformarsi in informazioni sensibili. Dopo l’accaduto, la conduttrice e attrice sudamericana ha assicurato che adotterà maggiore cautela nei contenuti futuri: immagini più ravvicinate, nessun riferimento all’esterno, attenzione massima a ciò che viene mostrato.

La nascita di Gia e il ritorno alla discrezione

Per archiviare la vicenda e rassicurare i fan, Catherine Fulop ha successivamente condiviso un nuovo contenuto, questa volta dedicato esclusivamente alla nipotina Gia, nata il 2 marzo. Una foto intima, priva di elementi riconoscibili, focalizzata sul legame familiare. L’episodio, fortunatamente senza conseguenze, rappresenta però un monito nell’era dei social: anche un gesto spontaneo può trasformarsi in un rischio concreto, soprattutto quando a essere esposte sono informazioni legate alla sfera privata e familiare.