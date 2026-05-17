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domenica 17 maggio 2026
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Dybala esulta per il derby e cita Guendouzi: "Anche se non c’era il mio amico...". I tifosi si scatenano

Il post di Paulo dopo Roma-Lazio infiamma i social: il riferimento al francese e le foto con Oriana, ecco come ha festeggiato il trionfo
3 min
TagsDybalaGuendouziderby

ROMA -  Un derby da ricordare per la Roma e tutti i suoi tifosi: vittoria netta sulla Lazio e posto in Champions League da difendere all'ultima giornata. A raccontare la gioia del momento giallorosso ci sono le bellissime immagini nel post-partita, con la festa in campo dei giocatori e di Gasperini, uniti dopo essere usciti insieme da un periodo complicato. E per quello che potrebbe essere il suo ultimo derby, Paulo Dybala ha voluto lasciare una dedica speciale, indirizzata al suo più grande rivale nella stracittadina della Capitale.

Dybala cita Guendouzi: i tifosi si scatenano sui social

La 'Joya' ha infatti postato sul suo account Instagram con alcune foto della partita, della festa e insieme alla moglie Oriana Sabatini. La descrizione è, però, particolare ed ha scatenato la reazione dei tifosi giallorossi: "Anche se non c’era il mio amico... mi sono divertito lo stesso. Magica Roma". Pochi dubbi su chi sia il destinatario di questo post: si tratta di Mattéo Guendouzi. Dybala e il centrocampista francese si sono scontrati più volte durante i derby della Capitale, tra "abbracci", faccia a faccia e parastinchi speciali. Quest'anno i due non si sono potuti incontrare, visto che Guendouzi è stato ceduto al Fenerbahce durante la sessione invernale di calciomercato. Ecco spiegato quel "amico" che non c'era nel derby. A confermare la teoria sono gli stessi tifosi giallorossi, tra commenti e sfottò, taggando in massa proprio il centrocampista ex Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Dybala

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