Salernitana, le condizioni di Dia: la nota ufficiale sull'infortunio

SALERNO - La Salernitana ha perso per infortunio Boulaye Dia. L'attaccante che si è infortunato nel corso dell'ultima gara contro la Roma, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Salterà la prossima sfida di campionato, per poi tentare di recuperare per l'ultima giornata quando i campani saranno ospiti della Cremonese.