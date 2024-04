Salernitana in B, Colantuono: "Club e tifosi sapranno ripartire"

FROSINONE - Il miracolo sportivo non è riuscito a Stefano Colantuono, terzo tecnico stagionale della Salernitana (dopo Pippo Inzaghi e Fabio Liverani) che è aritmeticamente retrocessa in Serie B dopo il ko per 3-0 incassato a Frosinone nell'anticipo della 34ª giornata di Serie A. "È difficile commentare questa partita - dice il tecnico granata dopo la partita del 'Benito Stirpe' -. Tre gol di differenza mi sembrano tanti per quello che si è visto, ma il calcio è strano. Alcuni episodi un po' dubbi potevano essere valutati diversamente. È un'annata particolare, è successo quello che volevamo rimandare: cambia poco, ora si riparte per finire il campionato".