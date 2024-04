Frosinone-Salernitana 3-0: scatto Di Francesco, i granata retrocedono in B

FROSINONE - "Morte tua, vita mia". Questa la sintesi perfetta dell' anticipo della 34ª giornata di Serie A andato in scena al 'Benito Stirpe', dove il Frosinone (che era reduce da 4 pareggi di fila) ha sconfitto e condannato all'aritmetica retrocessione in B la Salernitana di Stefano Colantuono (terzo tecnico stagionale dei campani ultimi in classifica dopo Pippo Inzaghi e Fabio Liverani). Finisce 3-0 per i ciociari di Eusebio Di Francesco che tornano così a vincere dopo un digiuno durato 12 partite e si rilanciano nella corsa alla salvezza , portandosi momentaneamente a +3 sul terz'ultimo posto occupato dall'Udinese.

Indisponibile Harroui nel Frosinone, ci sono Soulè e Brescianini alle spalle di Cheddira che viene ancora preferito a Kaio Jorge nel 3-4-2-1 di Di Francesco. A centrocampo Mazzitelli e Barrenechea compongono la mediana con Zortea e Valeri esterni, mentre a protezione del portiere Turati c'è il terzetto composto da Romagnoli, Okolo e Lirola. Schieramento speculare per la Salernitana di Colantuono, orfani dello squalificato Candreva: spazio allora a Vignato sulla trequarti in coppia con Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi, con Sambia e Bradaric sulle fasce e la coppia di mediani composta da Basic e Coulbaly, mentre in difesa tocca a Pirola, Fazio e Pierozzi davanti al portiere Costil.

Strada subito in discesa per il Frosinone, che passa già al 10' su calcio di rigore: cross dalla destra di Zortea con Sambia che trattiene in area Valeri, l'arbitro Fourneau indica il dischetto dove si presenta Soulé che con il sinistro spiazza Costil e fa 1-0 (festeggiando così il suo 11° gol in campionato). La Salernitana fatica a reagire e al 25' è costretta a incassare ancora, stavolta infilata in contropiede con Valeri che rifinisce per il raddoppio di Brescianini. Con due reti di vantaggio i ciociari tirano il fiato e gli ospiti provano a riaprire la gara ma Coulibaly di testa (28') e poi Tchaouna dopo una gran giocata (31') non inquadrano la porta, a differenza di Vignato che dopo essere stato fermato in uscita da Turati (33') va a segno ma si vede annullare la rete per fuorigioco (38').

Si va al riposo con il Frosinone avanti 2-0 e al rientro dagli spogliatoi c'è una novità per parte: tra i pali gialloblù Cerofolini prende il posto di Turati (fermato per un taglio alla mano rimediato nel corso del primo tempo), nella Salernitana entra invece Pasalidis in sostituzione dell'acciaccato Pierozzi ma è Ikwuemesi a trovare il gol sugli sviluppi di un corner (52'), anche questo annullato da Fourneau che fischia un fallo in attacco di Fazio. Il Frosinone cerca di tenere bassi i ritmi e la palla tra i piedi per gestire il doppio vantaggio, ma rischia grosso al 75' quando Gomis (appena entrato al posto di Vignato) calcia clamorosamente fuori a due passi dalla porta. La Salernitana tenta il forcing e schiaccia i ciociari, che all'85' trovano però la ripartenza giusta e calano il definitivo tris con Zortea. Al 'Benito Stirpe' finisce 3-0 per il Frosinone atteso ora da un fondamentale scontro diretto per la salvezza sul campo dell'Empoli, mentre la Salernitana saluta la Serie A con quattro turni di anticipo e torna in quella Serie B che aveva lasciato nel 2021.

