Salernitana in Serie B, Sabatini: "Vergogna e senso di colpa, maledico..."

Walter Sabatini ha voluto condividere una riflessione a margine della certezza aritmetica della retrocessione in Serie B della Salernitana . Su Instagram ha pubblicato una grafica recante un messaggio: "Che importa se... è arrivata la retrocessione... Che vuoi che sia! In ogni categoria, Salernitana, io non vivo senza te!".

Retrocessione Salernitana, Sabatino: "Vergogna e senso di colpa"

A corredo del post un lungo messaggio: "Già ieri sera, con il maturare del risultato a Frosinone, un dolore lancinante si è fatto strada dentro di me e oggi si ripropone puntuale, condiviso certamente con il popolo salernitano, anche se oggi sta declinando in qualcosa se possibile peggiore. Un sentimento di implacabile vergogna e senzo di colpa e maledico gli incidenti che mi hanno tenuto lontano da salerno dove avrei potuto e dovuto accompagnare calciatori e allenatori in questo terribile percorso. Salerno, però, ripartirà in virtù dell’impatto emotivo che i salernitani sapranno creare per sostenere la squadra che sarà".