Sassuolo, Dionisi: "Juve? Per Berardi sarà una partita particolare"

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo -Juventus . L'allenatore ha analizzato la sfida contro il club bianconero, attualmente secondo in classifica.

Sassuolo, Dionisi: "Per Berardi partita particolare con la Juve"

L'allenatore si è espresso così sul proprio capitano dopo le vicende di calciomercato: "Berardi mi ha sorpreso contro il Verona, non era scontata quel tipo di prestazione. Per noi averlo al 100% fa la differenza. Questa partita, per quello che è successo ad agosto, è un po' particolare. Confido comunque nella sua maturità calcistica, è chiacchierato da 11 anni e non l'ho visto diverso dal solito".

Dionisi: "Non ho mai visto la Juve in crisi"

Dionisi ha anche parlato della partita: "La Juve avrà il pallino del gioco in alcuni momenti, ma noi dovremo avere il coraggio necessario. Sappiamo che non sarà semplice perché è una squadra che ha grande fisicità e gamba. Abbiamo tanto rispetto per loro, io non li ho mai visto in crisi neanche l'anno scorso. E' normale che i risultati danno consapevolezza e avere meno impegni porta la Juve ad essere più aggressiva".