Le prime parole di Aquilani al Sassuolo sono per Berardi: "Rincontrarlo mi fa strano..."

Alberto Aquilani lascia il Catanzaro e si prepara al suo esordio in Serie A . L'ex centrocampista torna al Sassuolo , dove ha giocato per sei mesi nel 2017, ma stavolta nelle vesti di allenatore : "È un piacere e un onore essere tornati qui", ha affermato il tecnico nel suo primo intervento da allenatore del Sassuolo. "C'è emozione, perché è un posto in cui sono stato bene. È un posto che mi ha trasmesso dei valori importanti e oggi ho la conferma che questi valori fanno parte di questa grande famiglia e quindi sono molto contento".

Sassuolo, le prime parole di Aquilani

Aquilani prosegue: "Per me il Sassuolo è una squadra riconoscibile, fatta e composta di persone molto serie. È una squadra che da fuori si vede che lavora nel modo giusto e quindi per me è sicuramente un motivo di orgoglio essere qui e far parte di questa società. Sicuramente essere stato giocatore del Sassuolo mi ha fatto conoscere dall'interno quello che rappresenta questa società. Oggi arrivo con una veste diversa, ma le motivazioni e la voglia di far bene sono altrettanto molto alte come allora". Alla domanda su cosa si aspetta dal club: "La voglia di fare il calcio in maniera molto seria, con programmazione. Sono sorpreso anche del centro sportivo. Questa struttura molto funzionale è una struttura perfetta per fare calcio. La famigia Squinzi per me è sicuramente una garanzia da questo punto di vista, oltre al direttore e alle persone che lavorano per questo club".

"Un onore poter allenare Berardi. Sul debutto in Serie A..."

Aquilani che ritroverà Berardi, dopo averlo avuto come compagno di squadra: "Rincontrarlo in questa veste un po' mi fa strano perché ho avuto modo di giocare con lui e di apprezzare delle qualità incredibili. Da tanti anni è qui e ha sempre trascinato questa squadra a traguardi importanti, per me sarà un onore poterlo allenare". Aquilani conclude parlando del debutto in Serie A da allenatore: "È un po' l'ambizione di tutti noi che proviamo a fare questo mestiere, come lo era da calciatore. Un percorso comunque non facile e quindi questa opportunità per me rappresenta un po' la mia ambizione, quella di confrontarmi anche nel massimo campionato. So che è un campionato difficile, ma mi sento pronto di affrontarlo con questa squadra e con questo club. I tifosi li saluto, è un piacere rivederli, gli auguro ovviamente il meglio e gli assicuro che da parte mia e del mio gruppo di lavoro daremo tutto quello che è nelle nostre corde affinché il Sassuolo possa avere le soddisfazioni che merita".