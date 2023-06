Spezia, Semplici: "Spareggio? La gara più importante. Ecco le scelte"

LA SPEZIA - "Ci apprestiamo a disputare la partita più importante dell'anno e ci apprestiamo a farlo nel migliore dei modi. Ci arriviamo con rispetto per l'avversaria e con massima fiducia: sono convinto che la squadra disputerà una grande prestazione e porterà casa il risultato". Sono le parole di Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia in vista dello spareggio salvezza contro il Verona di domenica sera. Le due squadre sono arrivate appaiate al terzultimo posto in classifica con 31 punti e si giocano tutto in una partita secca di 90 minuti più eventuali rigori in caso di pareggio. In stagione per gli aquilotti una vittoria e un pareggio contro gli scaligeri. "Questa partita azzera i valori e quelle che sono state le partite del campionato. È una partita che si giocherà sugli episodi, dovremo avere massima concentrazione e attenzione. Saranno l'aspetto motivazionale e organizzativo, insieme alla concentrazione che dovremo avere per novanta minuti, ad essere importanti per fare le cose giuste". Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia.