Colpo del Torino in difesa. Dopo aver battuto la concorrenza dell'Udinese e di un paio di club esteri, il club granata ha acquistato il difensore centrale Saba Sazonov della Dinamo Mosca. Gestito da Gabriele Giuffrida, arriva al Torino per 3 milioni (l'Udinese ne aveva offerto uno in meno). Centrale molto fisico, georgiano, 22 anni, è da poco entrato nel giro della nazionale (2 presenze). Le visite mediche sono previste domani.