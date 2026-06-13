D'Aversa e il messaggio d'addio al Torino: "Ho fatto ogni giorno quello che nella vita..."

Roberto D'Aversa si congeda dai tifosi del Torino , che lo ha esonerato scegliendo di puntare ufficialmente scelto di puntare su Ignazio Abate , con un lungo messaggio su Instagram. Subentrato a stagione in corso a Marco Baroni , dodici partite sulla panchina dei granata (cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte) gli sono bastate per creare un legame autentico che ha inteso sottolineare con parole pregne di riconoscenza e rispetto per una delle grandi piazze del calcio italiano.

D'Aversa saluta i tifosi del Torino: "Vi ringrazio per avermi trasmesso i valori di Superga"

Su Instagram D'Aversa ha scritto: "Da ieri faccio parte del passato granata e con queste mie parole desidero ringraziare tutto l'ambiente Toro. In primis il Club, che mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore facendomi sedere su una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo. Ringrazio lo staff e la squadra, che hanno messo sempre l'anima in ogni allenamento e che hanno indossato la maglia granata a testa alta ovunque. Resteranno per sempre i miei ragazzi. Infine, ai tifosi del Torino dico che vi voglio bene per l'affetto e l'amicizia, vi ringrazio per avermi trasmesso lo spirito granata e i valori di Superga. Grazie per le centinaia di messaggi".

"Avrei voluto rispondervi uno ad uno. Il mio viaggio si interrompe qui, avrei preferito vivere questi giorni diversamente, ma questo è il calcio. Mi porterò l'orgoglio di aver raggiunto l'obiettivo, la certezza di aver contribuito ad accrescere il valore e la qualità della rosa e soprattutto la fierezza di aver fatto ogni giorno quello che nella vita cerco di insegnare ai miei tre figli: fissare un obiettivo, prendere la propria strada e non permettere a niente e nessuno di intralciare il cammino. Sempre forza Toro!".