Lucca come Ronaldo? La somiglianza del gol è impressionante

Udinese-Hellas Verona è terminata con un rocambolesco 3-3, ma a colpire è stato il gol di Lucca del momentaneo 3-2 per i friuliani. L'attaccante ha punito Montipò su assist di Thauvin, con un gesto tecnico di livello che ha ricordato Ronaldo .

Perché il gol di Lucca ricorda Ronaldo?

Il web si è subito scatenato per la marcatura di Lucca che ricorda molto quella di Ronaldo contro la Sampdoria. Il fuoriclasse portoghese segnò di testa con una impressionante elevazione di oltre due metri. Un po' come fatto dall'attaccante dell'Udinese che ha realizzato il gol con un gesto tecnico che ai tanti, come detto, ha ricordato quanto fatto da Ronaldo a Marassi.