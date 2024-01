Pierpaolo Marino: “Cori razzisti? Ingiusto che paghino tutti i tifosi dell’Udinese”

Pierpaolo Marino, ex direttore tecnico dell’Udinese, durante la trasmissione “Cose di Calcio” in onda tutti i martedì sera su Cusano Italia Tv, ha parlato della polemica riguardante la classe arbitrale di Serie A: “La classe arbitrale mi convince, ultimamente non mi convince il VAR – ha proseguito - devo dire però che tecnicamente hanno difficoltà enormi perché i regolamenti sono diventati molto difficili da applicare e interpretare. A livello tecnico sono arbitri importanti, ma va migliorato il meccanismo del VAR. Servirebbero grandi ex giocatori perché hanno le conoscenze per poter operare in quella sede e sarebbe un consulto più competitivo per l’arbitro che è in campo. Il problema viene dall’International Board della Fifa che ha varato delle regole che in realtà non sono scritte ma sono un protocollo e, come si sa, sono interpretabili soggettivamente”, ha precisato Marino.