Udinese, nessun illecito sportivo per Okoye: due mesi di squalifica per violazione dei principi di lealtà

Maduka Okoye non ha commesso alcun illecito sportivo. È quanto emerso dall'udienza del Tribunale Federale della FIGC, che si è riunito per esaminare il deferimento a carico del portiere nigeriano dell'Udinese. La decisione ha escluso qualunque coinvolgimento diretto in una presunta combine, accogliendo completamente la linea difensiva dei legali dell'atleta. L'Udinese, in una nota ufficiale, ha espresso soddisfazione per l'accertata totale estraneità del giocatore a ipotesi di frode sportiva, ribadendo la fiducia nella sua correttezza professionale.