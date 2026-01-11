Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Zaniolo si opera al ginocchio: "Tornerò più forte". I tempi di recupero dopo l'intervento 

L'attaccante dell'Udinese si ferma dopo il problema fisico, ma potrebbe esserci per sfidare la Roma: tutti i dettagli
2 min
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

L'Udinese perde Zaniolo. L'attaccante si dovrà operare al ginocchio destro: si tratta di una sorta di pulizia in artroscopia. L'intervento sarà effettuato a Villa Stuart. I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Lui stesso parla di un paio di settimane di stop - probabile siano tre -  e di aver giocato nonostante il dolore al ginocchio sia contro il Torino che contro il Pisa, partita dove ha realizzato un gol e un assist contribuendo alla conquista di 4 punti sui 6 a disposizione. Zaniolo, tra l'altro, sarà squalificato e non ci sarebbe stato ugualmente nel prossimo turno di campionato contro l'Inter. Probabilmente salterà anche la sfida contro il Verona, mentre potrebbe recupare in tempo per Udinese-Roma, in agenda il 1° febbraio in Friuli. Una partita da ex. Altrimenti appuntamento alla settimana successiva.  

Zaniolo, il messaggio social 

"Purtroppo nell’allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane. Forza Udinese", ha scritto Zaniolo sulla sua pagina Instagram.   

 

 

    

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Da non perdere

Udinese, pari in casaZaniolo torna al gol

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS