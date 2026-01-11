Zaniolo si opera al ginocchio: "Tornerò più forte". I tempi di recupero dopo l'intervento 

L'Udinese perde Zaniolo. L'attaccante si dovrà operare al ginocchio destro: si tratta di una sorta di pulizia in artroscopia. L'intervento sarà effettuato a Villa Stuart. I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Lui stesso parla di un paio di settimane di stop - probabile siano tre - e di aver giocato nonostante il dolore al ginocchio sia contro il Torino che contro il Pisa, partita dove ha realizzato un gol e un assist contribuendo alla conquista di 4 punti sui 6 a disposizione. Zaniolo, tra l'altro, sarà squalificato e non ci sarebbe stato ugualmente nel prossimo turno di campionato contro l'Inter. Probabilmente salterà anche la sfida contro il Verona, mentre potrebbe recupare in tempo per Udinese-Roma, in agenda il 1° febbraio in Friuli. Una partita da ex. Altrimenti appuntamento alla settimana successiva.