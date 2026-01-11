Zaniolo si opera al ginocchio: "Tornerò più forte". I tempi di recupero dopo l'intervento
L'Udinese perde Zaniolo. L'attaccante si dovrà operare al ginocchio destro: si tratta di una sorta di pulizia in artroscopia. L'intervento sarà effettuato a Villa Stuart. I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Lui stesso parla di un paio di settimane di stop - probabile siano tre - e di aver giocato nonostante il dolore al ginocchio sia contro il Torino che contro il Pisa, partita dove ha realizzato un gol e un assist contribuendo alla conquista di 4 punti sui 6 a disposizione. Zaniolo, tra l'altro, sarà squalificato e non ci sarebbe stato ugualmente nel prossimo turno di campionato contro l'Inter. Probabilmente salterà anche la sfida contro il Verona, mentre potrebbe recupare in tempo per Udinese-Roma, in agenda il 1° febbraio in Friuli. Una partita da ex. Altrimenti appuntamento alla settimana successiva.
Zaniolo, il messaggio social
"Purtroppo nell’allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane. Forza Udinese", ha scritto Zaniolo sulla sua pagina Instagram.