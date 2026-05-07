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Udinese, un premio per Atta: è la Rising Star del mese di aprile

Udinese, un premio per Atta: è la Rising Star del mese di aprile

Il fantasista francese è stato scelto dalla Lega Serie A dopo le recenti prestazioni
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Arthur Atta è stato nominato dalla Lega Serie A come la Rising Star of the Month di aprile 2026. Il trequartista dell'Udinese, come ribadito dal club in una nota ufficiale "si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti dello scenario europeo. Un concentrato di talento, qualità, tecnica e senso del gol che fanno di Atta il prototipo del giocatore moderno".

 

 

Atta, due gol segnati ad Aprile

Atta, nel corso dell'ultimo mese si è messo in evidenza a suon di prestazioni e gol: ha segnato una splendida doppietta nella sfida con la Lazio disputata allo stadio Olimpico, ha realizzato una delle tre reti che ha permesso ai friulani di espugnare il campo del Milan nella gara della 32esima giornata, ed ha regalato un contributo fondamentale per gli uomini di Runjaic.

I numeri di Atta

L'ex Metz ha già siglato 5 reti in campionato e firmato 4 assist nelle 29 presenze collezionate. Senza dimenticare che ha trovato la via della rete anche in Coppa Italia nel match contro la Carrarese. Sarà premiato poco prima del calcio d'inizio della sfida tra Udinese e Cremonese.

 

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